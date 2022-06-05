مواصفات وسعر سيارة بي إم دبليو الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة بي إم دبليو الجيل الجديد من سيارتها X1، المصنفة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، بسعر يبدأ من 41 ألف و400 يورو تقريبا.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثالث الجديد يتوفر بمحركات احتراق داخلي ونسخ الدفع الهجين Plug-in والنسخ المزودة بمحرك كهربائي.

وتعتمد النسخة الكهربائية على بطارية سعة 65 كيلووات ساعة لتغذية محركين كهربائيين بقوة مجموعها 230 كيلووات/313 حصان. وتبلغ هذه السيارة مدى سير 438 كلم، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 كلم/س.

ويمتد برنامج الدفع بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين والهجين المعتدل 48 فولت ليغطي نطاق القوة الممتد بين 100 كيلووات/136 حصان إلى 240 كيلووات/326 حصان.

وتظهر السيارة بملامح جديدة وزاويا حادة على شكل الجسم، مع شبكة مبرد أكبر. ويبلغ طول السيارة 50ر4 م، كما زاد عرض الجيل الجديد بمقدار 2 سم، والارتفاع بمقدار 4 سم، وقاعدة العجلات بمقدار 2 سم.

وتعتمد السيارة على قمرة قيادة رقمية تتخذ شكلا منحنيا، مع نظام ملتيميديا محسن، وشهدت أنظمة التحكم بالأوامر الصوتية المزيد من أعمال التطوير والتحسين.