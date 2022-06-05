شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ارتفاع الحرارة فى السعودية وحار بالإمارات وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس فى دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى، أن يكون هناك ارتفاع ملموس فى درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها. فى حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتى جازان وعسير وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد حارا وصحوا بوجه عام، ومغبرا أحياناً خاصة شرقاً، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - فى بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 18:05 والمد الثانى عند الساعة 03:46 و الجزر الأول عند الساعة 10:44 و الجزر الثانى عند الساعة 21:44.

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 13:49 والمد الثانى عند الساعة 44:00 و الجزر الأول عند الساعة 19:57 و الجزر الثانى عند الساعة 07:36.

الكويت:

شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وفى المساء مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.