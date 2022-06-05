شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي، ما أدى إلى مقتل ضابطي صف وإصابة جندي، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد.

وعبر العسومي فى بيان له عن تقديره لجهود القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع مصر، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً.