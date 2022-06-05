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رئيس البرلمان العربى يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية فى مالى

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القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي، ما أدى إلى مقتل ضابطي صف وإصابة جندي، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد.

 

وعبر العسومي فى بيان له عن تقديره لجهود القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب.

 

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع مصر، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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