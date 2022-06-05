شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن لنظيره الفرنسى: الوضع الحالى مع إسرائيل لا يمكن السكوت عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبصفة خاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المُقدسات الإسلامية والمسيحية.