شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات ترحب بتمديد الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الإمارات العربية المتحدة، السبت، بإعلان هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تمديد الهدنة إلى شهرين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسى.

وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. ودعت كافة الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة على "الدور المحورى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما جددت "التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة".

وكان جروندبرج قال في بيان: "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين".

وأضاف: "تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية (الخميس). تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الماضي".