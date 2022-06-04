شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول من الحجاج الماليزيين يغادر إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفوج الأول من الحجاج الماليزيين، المكون من 295 شخصاً، اليوم السبت، مطار كوالالمبور الدولى متوجها إلى مطار الأمير محمد عبد العزيز الدولى فى المدينة المنورة، وذلك حيث وقفت البلاد إرسال حجاجها منذ عام 2020 وسط قيود السفر المفروضة عالمياً جراء انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب كان في وداع الحجاج، حيث التقي بهم في مدينة (سيبانج) بالقرب من مطار كوالالمبور الدولي.

يشار إلى أنه سيتم هذا العام تسيير 48 رحلة للخطوط الجوية الماليزية والخطوط الجوية السعودية لنقل الحجاج الماليزيين إلى السعودية، حيث ستكون آخر رحلة في 3 يوليو المقبل.