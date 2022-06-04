شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين و6 صيادين فى بحر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، خمسة فلسطينيين، بينهم اثنان من قطاع غزة، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 6 صيادين قبالة بحر غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من بلدة "جبع" في جنوب محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تم اعتقال فلسطينى آخر من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أحد سكان مخيم "العروب" في شمال محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة، وهو المخيم الذي استشهدت عند بوابته الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة (31 عامًا) يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال المُتمركزة في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة اعتقلت شخصين اثنين بالقرب من السياج الفاصل شرق القطاع. ولم يتسن معرفة هويتي المُعتقلين.

وأضافت الوكالة أن بحرية الاحتلال، اعتقلت ستة صيادين في بحر محافظتي غزة وشمالها.