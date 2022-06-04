شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة الحوار الوطنى الأولى بدار الضيافة بقرطاج فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم السبت، في دار الضيافة بقرطاج، أولى جلسات الحوار الوطني، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق "سكاى نيوز".

ومن المقرر أن يتم خلال جلسة السبت التداول في برنامج عمل اللجنة، وضبط آليات بقية الاجتماعات والمحاور، التي سيتم مناقشتها في علاقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية.

ويذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.