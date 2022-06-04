شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب مليون قرص مخدر إلى الكويت قادمة من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية بالكويت وبالتنسيق مع نظيرتها العراقية، استطاعت إحباط دخول مليون قرص مخدر من نوع "كبتاجون" إلى الكويت كانت مخبأة داخل طائرة شراعية عراقية.

وأضافت الصحيفة أن مصدر أمني قال إن الكاميرات الحرارية الكويتية بمركز "جريشان" الحدودي رصدت طائرة شراعية قادمة من العراق فجر أمس، وتحمل على متنها كميات كبيرة من المواد المشبوهة التي يعتقد أنها حبوب مخدرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في الجانب العراقي قبل عبور الطائرة ووصولها إلى الجانب الكويتي، وعلى الفور تعاملت الأجهزة الأمنية العراقية مع الطائرة، وتم إسقاطها داخل الأراضي العراقية، وبعد تفتيشها تبين أن بداخلها نحو مليون قرص مخدر من مادة "الكبتاجون".

وأوضح المصدر الأمني - في تصريحات للصحيفة - أن المتهمين تمكنوا من الهرب داخل الأراضي العراقية، لافتا إلى أن التحريات لا تزال جارية لضبطهم، والتحقيق معهم.