شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وغبار بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطى السحب الرعدية على المنطقة الجنوبية من السعودية مع توقعات لطقس مغبر بالإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف ، والحدود الشمالية، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- معتدلاً بوجه عام ويكون حاراً خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والمد الثاني عند الساعة 03:14 والجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:01 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:59 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 19:06 والثاني عند الساعة 06:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 32 55 15 دبي 44 30 60 20 الشارقة 45 31 60 20 عجمان 44 32 70 25 أم القيوين 44 30 75 25 رأس الخيمة 43 29 75 30 الفجيرة 42 32 70 15 العين 47 29 50 10 ليوا 47 26 60 15 الرويس 43 26 70 20 السلع 42 26 70 20 دلما 42 26 70 20 طنب الكبرى 38 29 75 35 طنب الصغرى 38 30 80 30 أبو موسى 38 30 80 35 - مل -.