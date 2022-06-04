شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمم المتحدة ، الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد العنف وارتفاع مستوى التوتر في الضفة الغربية.

وتناول المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك تصاعد التوتر في المنطقة، وذلك يشمل الحوادث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، "حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم صحفية، أطلق عليهم النار وقتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الخليل وجنين وبيت لحم".

وأكد دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يناشد جميع الأطراف الهدوء واتخاذ خطوات تعيدنا إلى مسار المفاوضات.

وقال: "نحتاج أيضا إلى أن نرى قوات الأمن الإسرائيلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس ".

وأشار إلى إحاطة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن، وهي إحاطة شهرية يوضح فيها بالتفصيل كل ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، أشارت منظمة اليونيسف في فلسطين إلى تلقيها تقارير تفيد بمقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما بالرصاص، يوم أمس غرب رام الله.

وقالت الوكالة الأممية في التغريدة: "في حال تأكيد ذلك، يرتفع عدد الأطفال الذين قتلوا هذا العام في الضفة الغربية إلى 14".

وأكدت اليونيسف أن الطفل هو طفل، ولا ينبغي أبدا استهدافه أو تعريضه للعنف والأذى.