شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين فى اشتباكات مع قوات الاحتلال بمحافظتى قلقيلية ونابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيون بالرصاص المطاطى والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى مسيرة في "كفر قدوم" بمحافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة؛ لمناهضة الاستيطان.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بعد انطلاق المسيرة تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة وإحراق الإطارات، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أدى لإصابة 3 شبان بأعيرة معدنية والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.



وفي قرية بيت دجن في شرق محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة.. أصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي وآخر بحروق، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واندلعت المواجهات عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة رافضة للاستيطان، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص "المطاطي"، وآخر بحروق.



وقال الهلال الأحمر في نابلس إنه تم تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.