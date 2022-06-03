شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يطيح بإرهابيين اثنين ويضبط أحزمة ناسفة في الأنبار ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابيين اثنين، وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بعمليات منفصلة نفذت استنادًا إلى معلومات دقيقة لشُعب استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشرة وباشراك قوة تابعة لقيادة القوات البرية في الفرق أعلاه، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في سيطرتي الصقور مدخل الأنبار والرميلة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان: "كما تمكنت القوة من ضبط 4 أحزمة ناسفة وكميات من الاعتدة المختلفة غربي نينوى"، لافتًا إلى أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية، وتم رفع الأحزمة الناسفة وتفجيرها.