شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف يبحث مع سفير مصر بموسكو أوضاع الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي، إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم /الجمعة/ مع سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو، نزيه النجاري، قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا وليبيا وفلسطين واليمن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف والنجاري تبادلا ،خلال اللقاء، وجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح البيان أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية المصرية.