شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: مصر لديها حقل كبير للغاز وله مستقبل فيما يتعلق بالتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية لبنان بحكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، إنه جرت نقاشات مع البنك الدولي يخصوص نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان، مؤكدا على استعداد البنك للبدء في تمويل استيراد الكهرباء من الأردن، وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال فى لبنان .

وأشار إلى أن هناك بعض العقبات فيما يتعلق بالغاز، ومصر لديها حقل كبير للغاية وله مستقبل في ما يتعلق ببيع الغاز المستخرج منه، وهو مهم بالنسبة اليهم، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت لإنجاز الإجراءات المطلوبة، ونحن على الطريق لذلك."

وعن مدى تأثر سفارات لبنان في الخارج نتيجة التأخر في التشكيلات الدبلوماسية، أوضح: "بالعكس، الخارج ليس متأثرا. هم سعداء لأنهم باقون في الخارج. ومن هو غير سعيد بذلك، هم الدبلوماسيون الموجودن هنا الذين يريدون الذهاب الى الخارج، حيث هناك فرق في الرواتب بين هنا والخارج. ولا مشاكل في البعثات الدبلوماسية في الخارج، انما هناك بعض المشاكل في الوزارة هنا، وبعض الاشمئزاز لعدم حصول التشكيلات."