شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات كويتية أوروبية حول ملف الإعفاء من تأشيرة "الشينغن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وذكرت شبكة الدستور الإخبارية الكويتية - في بيان اليوم الجمعة، أن المباحثات تركزت على ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) الذي دخل مراحل متقدمة بانتظار التصويت عليه من البرلمان الأوروبي في مرحلة لاحقة.

وتم خلال المباحثات الإجابة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بملف (الشينغن) ومنها المواضيع المتعلقة ببعض الجوانب الحقوقية كموضوع تمكين المرأة وسياسة الكويت الخارجية إزاء العديد من الملفات التي تحظى باستحسان أوروبي واسع نتيجة اعتدالها ووسطيتها ودورها الإيجابي في تعزيز سياسات السلم والوفاق إقليميا ودوليا.

حضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب الدكتور عبيد المطيري وأمين سر الشعبة النائب الدكتور حمد المطر، وجاسم البديوي سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).