شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الحجاج من داخل السعودية وطرح 3 باقات لموسم الحج.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، عن فتح التسجيل للحجاج من داخل السعودية عبر تطبيق اعتمرنا، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية، في حين اشترطت الوزارة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ ألا يتجاوز عمره 65 عاماً، مع اكتمال التحصين في تطبيق توكلنا، كما أكدت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، ولا توجد أولوية لمن سبق في التسجيل. وفق "واس" .

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن طرحها 3 باقات لموسم حج هذا العام 1443هـ، تزامناً مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام، في الوقت الذي اعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها على النحو التالي: "باقة الأبراج" وسعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، والباقة الثانية هي "باقة المخيمات المطورة" وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، أما الباقة الثالثة فهي ضيافة "باقة المخيمات غير المطورة " وسعرها 10238.57 ريال للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، قد قال إن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة العربية السعودية وتأشيرة الزيارة لأداء العمرةتصدر الآن خلال 24 ساعة فقط.

ومن جهة ثانية أوضح الوزير أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام فى المقام الأول.وفق قناة الإخبارية السعودية.

وقال "الربيعة": التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

وأعلن الوزير أن الاستعدادات اكتملت و"نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام".