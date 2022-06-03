شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات وفد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اجتماعات الزيارة رفيعة المستوى لوفد مجلس وزراء الشئون الإجتماعية العرب، بعد ظهر اليوم، بالعاصمة اللبنانية بيروت بمقر اتحاد الغرف العربية، وذلك بمشاركة سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى.