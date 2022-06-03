شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لبنان يعيش أسوأ أزمة ف تاريخه نتيجة عقود من ضعف الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، نجيب ميقاتى، إن لبنان يعيش هذه الأيام أسوأ أزمة إقتصادية ومالية واجتماعية ونقدية حادة نتيجة عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت، زادتها حدة تأثيرات وتداعيات النزوح السوري الكثيف وجائحة كورونا. هذه الأزمة جعلت تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الطبابة والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدى"، وفق بيان صادر عن حكومة تصريف الأعمال.

وعلى صعيد متصل قال ميقاتى، خلال لقائه وفد وفد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذى يزور بيروت حاليا، "أرحب بكم اليوم في لبنان شاكرا لكم زيارتكم خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، في تأكيد متجدد على إيمانكم بلبنان الدور والرسالة، وبالقيم التي يجسدها، وهذا ليس أمرا غريبا، فالأشقاء في الدول العربية التي تمثلونها كانوا على الدوام خير مساند للبنان وداعم له. وفق بيان صادر عن حكومة تصريف الأعمال فى لبنان .

وأضاف ميقاتى :"إن لبنان كان وسيبقى حريصا على موقعه كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وشريكة لجميع الاخوة الأعضاء في العمل العربي المشترك، ونحن نسعى على الدوام من اجل ان يكون لبنان فاعلا ضمن الواحة العربية، وفق بيان صادر عن حكومة تصريف الأعمال فى لبنان .