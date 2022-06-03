شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: ننتظر من الأشقاء العرب مؤزارتنا لتجنيب لبنان المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، خلال لقائه وفد وفد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذى يزور بيروت حاليا، "أرحب بكم اليوم في لبنان شاكرا لكم زيارتكم خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، في تأكيد متجدد على إيمانكم بلبنان الدور والرسالة، وبالقيم التي يجسدها.وهذا ليس أمرا غريبا، فالأشقاء في الدول العربية التي تمثلونها كانوا على الدوام خير مساند للبنان وداعم له. وفق بيان صادر عن حكومة تصريف الأعمال فى لبنان .

وأضاف ميقاتى :"إن لبنان كان وسيبقى حريصا على موقعه كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وشريكة لجميع الاخوة الأعضاء في العمل العربي المشترك، ونحن نسعى على الدوام من اجل ان يكون لبنان فاعلا ضمن الواحة العربية.وفق بيان صادر عن حكومة تصريف الأعمال فى لبنان .

إننا ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، ويؤازروننا في هذه المرحلة بالذات، لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدته على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراته وليستعيد عافيته. ونحن واثقون أنكم ستحملون معنا هذه الهواجس وستكونون المدافعين عنها في كل المحافل".

وتابع ميقاتى " سعت حكومتنا، ولا تزال تسعى إلى معالجة الأوضاع وتداعيات الأزمة، رغم دخولها مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وضعنا عناوين الأساسية للحل بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي متكلين على دعم أشقائنا العرب واصدقائنا في العالم. وكان تركيزنا الأساسي على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام ودعم الفئات الأكثر حاجة، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمشة".