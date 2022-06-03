شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: الوضع الأمنى بالبلاد فى تحسن مقارنة بالسابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اليوم الجمعة، أن الوضع الأمنى بالبلاد فى تحسن مقارنة بالسابق.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا ل.رومانوسكى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهم التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة مثل الغبار، والجفاف، والتصحر، وتناقص التنوع البيولوجى وسبل مواجهة كل ذلك، للحد من آثار ظاهرة التغير المناخى وتوفير بيئة صحية ملائمة للبشرية.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمني، والقضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنية والعسكرية في أوكرانيا وكيفية تأثير هذا الصراع على الوضع الأمني في المنطقة بصورة عامة والوضع الاقتصادي بصورة خاصة.

من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية عن التزام بلادها بتقديم الدعم والمساندة لحكومة وشعب العراق في عدة مجالات ومنها الثقافة والتعليم والصحة والبيئة.