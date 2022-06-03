شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبو غزالة من بيروت: إعداد تقرير عقب الزيارة يرفع للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية: "حضر هذا الوفد الرفيع المستوى للبنان للاطلاع على البرامج والاحتياجات المختلفة التي يمكن لمجلس الشؤون الاجتماعية أن يقدمها، بدعوة كريمة من وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانى، وتنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وتشرفنا بلقاء الرئيس ونقلنا له تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية وسيتم إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الشؤون الاجتماعية ويمكننا في جامعة الدول العربية ان نبدأ بتنفيذ ما جاء فيه." وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان.

ومن جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال بلبنان هكتور حجار "جئناك اليوم، مع وفدٍ من أهلنا الذين شرفونا في ربوع وطنهم الثاني لبنان، بعد مبادرةٍ عزيزة على قلبنا ومشكورة، لمجلس وزراء الشؤون العرب في جامعة الدول العربية، بناءً على طلب الدولة اللبنانية. إن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المؤلمة والتحديات الكبيرة التي يمر بها لبنان خاصة على صعيد الأمن الإجتماعي، كانت المحرك الأساسي لهذه الدعوة.

وأضاف حجار، أنه في إطار المشاورات التي قمنا بها في الفترة التي سبقت هذه الزيارة مع معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وسعادة الوزير المفوّض طارق النابلسي وبالتنسيق مع أيمن المفلح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، كان الإتفاق على أن تكون زيارة رفيعة المستوى لتحظى بالصدى والإهتمام المطلوبين محلياً وعربياً وتحقّق النتائج المرجوّة منها."

وتابع: "تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف بجانب لبنان وأهله في محاولة لتحسين الوضع الإجتماعي والإنساني من خلال وضع خطّة عمل مع توقيت زمنيّ محدد، على أن يشارك بتنفيذ هذه الخطة جميع المعنيين من وزارة الشؤون الإجتماعية ومجالس ولجان وإتحادات ووزاء شؤون عرب وممثلين عنهم."

وضم الوفد، أيمن المفلح وزير التنمية الإجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، و نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى العضو الدائم في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والوزير المفوّض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب في جامعة الدول العربيّة، والسفير عبدالله الدعيس السفير اليمني في لبنان، والسفير بوراوي الإمام السفير التونسي في لبنان، وخالد الحنفي الأمين العام في اتحاد الغرف العربية.

وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشارون رفيق شلالا، واسامة خشاب، وريمون طربيه.