شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء وتلقى اللوم على ما وصفته بـ"عاصفة مكتملة الأركان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء يوم الأربعاء الماضي، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه "عاصفة مكتملة الأركان" في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30 %، والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3%، والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2 %. ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35 % في أبريل.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية إن "الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار".

وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي، وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 % و25 %، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وسجل معدل التضخم السنوي 70 بالمائة حسب بيانات شهر أبريل الماضي، ومن المنتظر صدور بيانات مايو يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يكون قد زاد إلى 76.55 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وضعف الليرة.

وتوقع مسح أجرته رويترز أن يبلغ التضخم 63.5 % في نهاية العام. واستقر سعر الليرة على 16.4275 ليرة للدولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش منخفضة بنسبة 20 %هذا العام، بعد تراجعها بنسبة 44 %في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة.