شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات السعودية: منع الدخول لمن «خرج ولم يعد» لا يشمل التابعين والمرافقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن التعليمات تنص على أنه، في حال خروج الوافد بتأشيرة «خروج وعودة» ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، إلا إذا أصدر له صاحب العمل السابق تأشيرة جديدة. وفق"عكاظ".

وأكدت «الجوازات» أنه يتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري، مشددة على أن قرار المنع من الدخول لا يشمل التابعين والمرافقين.

وأفادت بأنه في ما يتعلق بخروج التابعين والمرافقين للوافدين من الأبناء أو البنات وعدم عودتهم، واستمرار ظهورهم في منصة «أبشر» لولي الأمر، فيتم إلغاؤهم وإسقاطهم من قائمة التابعين بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وكانت «الجوازات» قد أعلنت أنه سيتم تسجيل عبارة «خرج ولم يعد» لأي وافد أصدر تأشيرة «خروج وعودة» بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، ولا حاجة لمراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقا لتسجيل «خرج ولم يعد» للوافد.