اخبار الخليج

جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعتقال 3 فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعتقال 3 فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قوات الجيش "اعتقلت ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الإلكتروني جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل".

وحسب المصادر، فقد عثر الجيش الإسرائيلي بحوزة المعتقلين الثلاثة على "قنبلتين يدويتين وسكين، وتمت مصادرة السلاح ونقل المعتقلين للتحقيق".

وادعت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من منع عملية كان ينوي الفلسطينيون الثلاثة تنفيذها داخل إسرائيل.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا