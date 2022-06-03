شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعتقال 3 فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قوات الجيش "اعتقلت ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الإلكتروني جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل".