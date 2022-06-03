شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعتقال 3 فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قوات الجيش "اعتقلت ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الإلكتروني جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل".
وحسب المصادر، فقد عثر الجيش الإسرائيلي بحوزة المعتقلين الثلاثة على "قنبلتين يدويتين وسكين، وتمت مصادرة السلاح ونقل المعتقلين للتحقيق".
وادعت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من منع عملية كان ينوي الفلسطينيون الثلاثة تنفيذها داخل إسرائيل.