شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: نعمل على تذليل المعوقات القانونية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة التجارة العراقية اليوم الجمعة، أن القوانين النافذة تمنع دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما تعمل مع الوزارات المعنية الأخرى للإسراع بدخول العراق إلى المنظمة برؤية جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن العراق ومنذ سنوات يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية".. مشددا على "ضرورة تشريع قوانين تتلاءم مع القرارات التي تعمل بها المنظمة".

وأضاف أن "الوزارة هي مؤسسة حكومية كباقي الوزارات تخضع إلى قوانين تمنع الدخول لهذه المنظمة الكبيرة".. داعيا مجلس النواب إلى "تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة".

وأوضح حنون أن "وزارة التجارة تعمل مع الوزارات الأخرى للإسراع بدخول العراق إلى المنظمة برؤية جديدة"، لافتا إلى أن "الجهد الحكومي فعال في اختزال الزمن والانسجام مع قوانين منظمة التجارة العالمية".