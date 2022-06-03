شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يرحب بعودة الرحلات بين صنعاء والقاهرة وتمديد الهدنة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الاتحاد الأوروبى بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج عن تمديد إضافى للهدنة فى اليمن لمدة شهرين، وبعودة الرحلات التجارية مرة أخرى بين صنعاء والقاهرة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الجمعة: أن الهدنة قدمت، منذ 2 أبريل الماضي، فوائد ملموسة للشعب اليمني، وهو ما تجلى في مغادرة أولى الرحلات التجارية منذ ست سنوات صنعاء متجهة إلى عمان والقاهرة فيما دخلت 18 سفينة وقود لأول مرة منذ فترة طويلة موانيء الحديدة.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقدر شجاعة ورؤية المجلس الرئاسي اليمني بشكل خاص لهذه اللفتات، كما نقدر المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لدعمهم القوي في هذا السياق.

وتابع "يشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف، وخاصة جماعة الحوثيين، على البناء على هذا الزخم الإيجابي ومواصلة مشاركتهم البناءة مع الأمم المتحدة، والاتفاق بسرعة على إعادة فتح الطرق ولا سيما حول مدينة تعز".

وشدد البيان أخيرا، على أن “هناك فرصة حقيقية لسلام دائم في اليمن. فبعد أكثر من سبع سنوات من الصراع المدمر، حان الوقت - أخيرا وإلى الأبد - لإنهاء معاناة الشعب اليمني. وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع جميع الأطراف في اليمن، وبدعم كامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جروندبرج، من أجل تسوية سياسية للصراع.