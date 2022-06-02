شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها وبعد إجراء 854 فحصا، تم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 33 مصابا، ولم تسجل أية وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة - - في بيان لها مساء اليوم /الخميس/ - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 59 ألفا ومائة و168 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57991 حالة، وبلغت حالات الوفاة 982 حالة.