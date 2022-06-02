اخبار الخليج

70 شهيدًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري غالبيتهم من "جنين"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 شهيدًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري غالبيتهم من "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 70 شهيدًا، بعد ارتقاء الفتى عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله، ويشمل ذلك عدد الشهدء في القدس والضفة وغزة وأراضي الـ48.
وأشار محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع - في بيان صادر عنه - إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء، 13 طفلا (أقل من 18 عامًا)، و5 نساء.
وأوضح أن مُحافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء المحافظة 21 شهيدا، آخرهم الشهيد بلال عوض كبها، الذي ارتقى الليلة الماضية خلال اقتحام جنود الاحتلال لبلدة يعبد. 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا