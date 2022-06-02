شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر استيراد اللحوم من 3 دول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بحظر استيراد جميع أنـواع لحوم الطيور (الطازجـة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (جمهورية المكسيك والجابون وفرنسا).

وقررت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من (جمهورية رومانيا والفلبين والبرتغال) وذلك بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.