شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وتنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى لقائه في قصر الرفاع، اليوم الخميس - بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني - السفير ألون أوشبيز، مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشار الأمير سلمان بن حمد، خلال اللقاء، إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي.

كما جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية البحريني مع المسؤول الإسرائيلي، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى مستويات أرحب.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.