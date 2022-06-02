مصر.. "العفو الرئاسي" تنفي الإفراج عن محسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

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حسمت لجنة العفو الرئاسي في مصر رسميا، الجدل الدائر بشأن الإفراج عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعفو رئاسي.



وكتب المحامي المصري طارق العوضي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الخميس، ”تؤكد لجنة العفو الرئاسي أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلا“.

واختتم العوضي، قائلا: ”كل ما يتم نشره من شائعات عارٍ تماما عن الصحة“.