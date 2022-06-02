شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تؤكد حرصها على العمل على تعزيز العلاقات مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /الخميس/ السعي إلى توسيع نطاق عمل الاتفاق الإطاري بين العراق والصين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق، تسوي وي، والفد المرافق له، وفقا لبيان أصدره مكتبه الإعلامي وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعرب الكاظمي خلال اللقاء عن اهتمام الحكومة العراقية بتطوير العلاقات الثنائية مع الصين، والتأسيس لشراكات حقيقية طويلة الأمد بمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والإعمار والمشاريع الاقتصادية والتعليمية ولاسيما بناء المدارس، مبدياً رغبة العراق بتعزيز التعاون الثقافي، وتعميق الأواصر بين الشعبين العراقي والصيني.

وأكد رئيس الوزراء العراقي السعي إلى توسيع نطاق عمل الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، ليشتمل على المزيد من المشاريع التي تصب في خدمة الشعبين.

بدوره، نقل السفير الصيني تحيات القيادة الصينية، وتأكيدها على السعي إلى تطوير العلاقات الثنائية، موجهاً شكره إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي لإيلائه الاهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية والتقدم المتحقق في هذا المجال مؤخراً.. مجددا دعم الصين لجهود العراق المتنامية في دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.