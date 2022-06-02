العاهل الأردنى يؤكد الاهتمام بإيجاد مشاريع تعاون إقليمي لتحقيق التنمية

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القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اهتمام بلاده ودول عربية بإيجاد مشاريع تعاون إقليمي لتحقيق التنمية والإزدهار في شتى المجالات، وبما يلبي مصالح شعوب المنطقة ويحقق طموحاتها ويعود بالنفع عليها.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة بين الجانبين بمنطقة البحر الميت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أهمية انعقاد مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لأول مرة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي..مؤكدا متانة العلاقات بين الجانبين.

كما استقبل العاهل الأردني في منطقة البحر الميت، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ممثلين عن مجلس الشراكة وهم: وزراء خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، ولوكسمبورج جان أسلبورن، وإيرلندا سيمون كوفيني، واليونان نيكوس ديندياس، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

وتطرق الملك عبدالله إلى آخر التطورات في المنطقة وأثرها على الأمن الإقليمي، وخاصة القضية الفلسطينية.

من جهتهم، أكد بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون ممن حضروا اللقاء أهمية وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027.