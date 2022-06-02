شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع فريق خبراء التغيير التكنولوجي والأسرة بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع فريق خبراء حول"التغيير التكنولوجي والأسرة في المنطقة العربية" والذي تعقده الجامعة العربية ( قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة).

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع سيناقش، خلال جلسات العمل المدرجة على جدول أعماله، عدة موضوعات من بينها الإدمان الرقمي والتماسك الأسري، والأبوة الرقمية، وعرض الاستراتيجية العربية للأسرة والتي أعدتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة - قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والتي تناولت أثر التطور التكنولوجي على الأسرة العربية.



وقالت إن الاجتماع يهدف لتسليط الضوء على آثار تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأسرة العربية، وذلك نظراً لأهميّة دَور تكنولوجيا المعلومات والاتِّصال في التغيّرات والأنشطة الثقافيّة والفكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي تطرأ على مجتمعاتنا العربية، مضيفة أن " الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات المتواصلة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة عام 2024، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الدولية للأسرة عام 1994، وذلك في قرارها الصادر في 9 ديسمبر 1989".



وأوضحت أنه من المقرر أن يقدم الاجتماع، الذي يضم عدداً من الخبراء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا الأسرة، عدداً من التوصيات حول أفضل الممارسات لدعم الأسر بالتغيرات التكنولوجية، والمناصرة لتنفيذ سياسات عمل تُراعي التوازن بين العمل والمسؤوليّات الأسريّة، وكذلك مناصرة تطوير برامج تربوية قائمة علي التكنولوجيا، وذلك في إطار تطوير سياسات أسرية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.