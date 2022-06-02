شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استلم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة ألينا رومانوسكي لدى العراق.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن الرئيس صالح تسلم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي"، متمنياً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



ومن جانبها، عبرت السفيرة ألينا رومانوسكي عن سعادتها للعمل في العراق، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بدعم عراق آمن ومستقر ومزدهر لكل المواطنين، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.