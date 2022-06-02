شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس دائرة العلاقات الدولية فى منظمة التحرير نائب رئيس الوزراء الفلسطينى زياد أبو عمرو، بتطبيق القرارات التى أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال لقاء زياد أبوعمرو، في رام الله اليوم الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري والوفد المرافق له. ودعا أبو عمرو، خلال اللقاء، الخياري بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة تور وينسلاند، إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون والشرعية الدولية، ووقف التوسع الاستيطاني واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، والمحافظة على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى حتى لا تذهب المنطقة بأكملها إلى مزيد من العنف والتوتر. وأطلع أبو عمرو، المسئول الدولي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وتصاعد عمليات اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، ووقف سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين كما يحصل في "مسافر يطا" والاقتحام المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وعمليات القتل الوحشية لأبناء الشعب الفلسطيني. وحمل أبو عمرو الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على سياساتها العدوانية.. مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارساتها الهادفة إلى تدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعجز المجتمع الدولي عن وقف هذا العدوان وهذه الممارسات.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعمق الفصل العنصري "الأبرتهايد" عبر القوانين والتشريعات العنصرية التي تُقدم للكنيست، والتي كان من ضمنها مشروع قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وتمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.