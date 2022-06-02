شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة الحالية فى اليمن لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، تمديد الهدنة الحالية فى اليمن لمدة شهرين إضافيين.

وقال جروندبرج -حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية- إنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة شهرين وفق بنود الاتفاق السابق، والتي تنص على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت فى أبريل الماضي، توصل أطراف النزاع في اليمن إلى هدنة تستمر لمدة شهرين قابلة للتمديد، وجاء الإعلان عن الهدنة على لسان المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج عقب المشاورات اليمنية بالرياض، بإشراف مجلس التعاون الخليجي.