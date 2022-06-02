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وزير الحج السعودى: الموسم الحالى يستوعب مليون حاج وسلامة الحجيج فى المقدمة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام فى المقام الأول، وفق قناة الإخبارية .

 

وقال "الربيعة": التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

 

وأعلن الوزير أن الاستعدادات اكتملت و"نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام".

 

وقد جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تأكيدها بأن "التحصين" بأحد لقاحات شرطٌ لأداء فريضة الحج لهذا العام  .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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