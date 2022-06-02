شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: موسم حج العام الجارى يستوعب مليون حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن توفيع الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مشددا على أن المملكة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام.

وقال الربيعة فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، كاشفا عن تطبيق "بطاقة الحج الذكية" خلال موسم حج هذا العام.

وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي، أن المملكة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، متابعا:"تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن".