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سفير أمريكا بليبيا: الخروج من المأزق السياسى الراهن فى ليبيا يكمن فى تنظيم الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأمريكى فى ليبيا "ريتشارد نورلاند " على أن الخروج من المأزق السياسى الراهن فى ليبيا يكمن من خلال تنظيم الانتخابات فى أسرع وقت .

وقال السفير في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، إن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون ، موجها تحذير شديد لمعرقلي عملية السلام "أن الذين تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة" .

وشدد على أن الولايات المتحدة تؤمن بأن الليبيين هم المسؤولون في نهاية المطاف عن إيجاد حل للمأزق السياسي الراهن واستكمال مرحلة الانتقال السياسي بوطنهم. 
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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