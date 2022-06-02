6248 مغربيا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 6248 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان صحفى، اليومالأربعاء، أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و431 ألفا و573 شخصا، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و833 ألفا و375 شخصا حتى اليوم.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح بلغ 23 مليونا و314 ألفا و584 شخصا وأن 1058 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و1193 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.