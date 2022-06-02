لهذا السبب يحذر الأطباء من نزع شعر الأنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يشكل شعر الأنف لدى العديد عائقا جماليا، لذلك يسعون إلى نزعه باستمرار حتى لا يؤثر على مظهرهم.



وحذرت الدكتورة ماريون مورس-كاربي من نزع شعر الأنف؛ نظرا لأهميته الصحية؛ حيث إنه يعمل على تنقية الهواء المستنشق من الفيروسات والبكتيريا وجزيئات الأوساخ.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه ينبغي فقط إزالة الشعر، الذي يبرز من الأنف، بواسطة ملقاط معقم جيدا، وذلك للحيلولة دون دخول الجراثيم إلى مجرى الدم عبر الأنف.

وأضافت مورس-كاربي أن مقص الأظافر المدبب غير مناسب لهذا الغرض؛ نظرا لخطر إصابة الغشاء المخاطي، مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام مقص خاص مستدير، وبدلا من ذلك، يمكن أيضا استخدام أداة تهذيب شعر الأنف، غير أن استخدام أداة التشذيب يؤدي إلى نمو شعر الأنف مجددا على نحو سريع.