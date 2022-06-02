شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يبحث أمر تدريبات عسكرية بين قبرص وإسرائيل بعد معلومات بأنها موجهة ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب سفير قبرص لدى بيروت بانايوتيس كيرياكو، مستوضحا حول تمارين عسكرية مشتركة مع إسرائيل، بعد أنباء في الإعلام الإسرائيلي عن أنها موجهة ضد لبنان.

من جهته، نفى كيرياكو هذا الأمر جملة وتفصيلاً، مشيرا إلى أن هدف هذه التمارين هو تدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية. وأشار إلى أن وزارة الدفاع القبرصية ستصدر بيانا توضيحيا بهذا الشأن بعد انتهاء هذه التمارين.