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لبنان يبحث أمر تدريبات عسكرية بين قبرص وإسرائيل بعد معلومات بأنها موجهة ضده

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب سفير قبرص لدى بيروت بانايوتيس كيرياكو، مستوضحا حول تمارين عسكرية مشتركة مع إسرائيل، بعد أنباء في الإعلام الإسرائيلي عن أنها موجهة ضد لبنان.

من جهته، نفى كيرياكو هذا الأمر جملة وتفصيلاً، مشيرا إلى أن هدف هذه التمارين هو تدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية. وأشار إلى أن وزارة الدفاع القبرصية ستصدر بيانا توضيحيا بهذا الشأن بعد انتهاء هذه التمارين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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