شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عشرات المسلحين فى انفجار مستودع أسلحة بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية بأن انفجارا ضخما وقع في أحد مستودعات الأسلحة والذخيرة الرئيسية التابع للمجموعات المسلحة على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون السورية بمقتل وإصابة العشرات والجرحى في انفجار مستودع ذخيرة لإرهابيي "فيلق الشام" قرب بلدة بابسقا شمالي إدلب".

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى تطاير صواريخ من مستودع للذخيرة انفجر في منطقة تأوي آلاف النازحين.