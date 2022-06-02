شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل3 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، اليوم، تسجيل ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٨٨٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤١٧ أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.