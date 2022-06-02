شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. رجل يرمى بنفسه وعائلته بنهر الفرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عن إنقاذ رجل رمى بنفسه وعائلته بنهر الفرات، وذكر مدير الشرطة النهرية العميد ماهر تركي الشمري في بيان، أن "مفارزنا هرعت لإنقاذ مواطن أقدَم على الإنتحار غرقاً بنهر الفرات بعد أن ألقى بزوجته وطفليه ومن ثم القفز بالنهر من أعلى جسر المسيب الشمالي، بعد تلقيهم إخبار بذلك"، بحسب "السومرية نيوز".
وأضاف الشمري، أن "الجهود أثمرت بإسناد من مفارز قسم شرطة قضاء المسيب، وبالتعاون مع جمع من الأهالي بإنقاذ الأب والزوجة، وأحد الأطفال وما زالت فرق الغواصين مستمرة للبحث على جثة الطفل المفقود".
يذكرأن، أعلنت القوات المسلحة العراقية، انطلاق عملية لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة "الوطا".
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "القوات المسلحة تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم".
وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة، ومن خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، شرعت بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا.