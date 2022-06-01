شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حظر الأكياس البلاستيكية بمتاجر التجزئة فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت متاجر التجزئة فى أبوظبى، اعتبارا من يوم الأربعاء، تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية، كما أُعلن عن الحظر المفروض على استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، فى شهر أبريل الماضى، فى إطار تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التى أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبى فى عام 2020



الأكياس القماشية

وقامت الدكتورة شيخة سالم الظاهرى، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبى، ومحمد منيف المنصورى، مدير تنفيذى مركز أبوظبى للأعمال وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش من دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة هيئة أبوظبى للزراعة والسلامة الغذائية، بجولة ميدانية على عدد من منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية فى إمارة أبوظبي، للتحقق من امتثالها لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وشملت الجولة أربع منافذ للبيع بالتجزئة وهى اللولو فرع المشرف مول وسبينيس فرع شارع المرور، وكارفور فرع شارع المطار وجمعية أبوظبى التعاونية فرع شارع المرور.

وعرضت منافذ البيع بالتجزئة أكياساً قابلة لإعادة الاستخدام مقابل رسم رمزى لإعطاء العملاء الفرصة لإعادة استخدامها عند الحاجة وتشجيعهم على اتباع سلوك إيجابى نحو البيئة من خلال تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة.



إعلان حظر الأكياس

وقالت الدكتورة شيخة الظاهرى خلال الجولة: اليوم هو يوم مهم فى تاريخ إمارة أبوظبي، حيث نطبق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة فى إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأضافت: يسعدنا أن نرى اليوم المنافذ الرئيسية للبيع بالتجزئة فى أبوظبى ملتزمة بتنفيذ الحظر من خلال توفير بدائل للأكياس البلاستيكية التى تستخدم مرة واحدة تكون صديقة للبيئة ..وستسمح لنا هذه التغييرات الإيجابية والاستباقية من قبل منافذ البيع بالتجزئة بتحقيق هدفنا المتمثل فى تعزيز الحياة المستدامة لجميع المقيمين فى إمارة أبوظبي.

وتابعت: هدف الحكومة من سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة هو توفير أسلوب حياة أكثر استدامة للمواطنين والمقيمين والزوار فى إمارة أبوظبي.

وواصلت قائلة: نحن ندرك أن التغيير يستغرق وقتًا، ونعتقد أن المجتمع يمكنه اتخاذ خطوات إيجابية نحو استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام كخطوة تساهم فى توفير بيئة صحية للجميع فى إمارة أبوظبي.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذى لمركز أبوظبى للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: نفخر بالمشاركة فى هذه المبادرة المهمة مع هيئة البيئة – أبوظبي، كونها تعكس رؤية أبوظبى للاستدامة، وتلتزم "اقتصادية أبوظبي" بضمان توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وحماية المستهلكين، خاصةً ما يتعلق بسلامتهم وحماية البيئة، ويعكس النهج الاستباقى لشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية لدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة فى إمارة أبوظبى ارتفاع وعى هذه المؤسسات بقضايا البيئة، ورغبتها فى إحداث تغييرات إيجابية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم حارب السويدي: نعتز بالمشاركة فى هذه المبادرة وبدء تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل مكانها، وسنعمل بالتعاون مع هيئة البيئة على تعريف المجتمع بمخاطر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وبدائلها الصديقة للبيئة، وتنمية الوعى المجتمعى بالاستهلاك الرشيد والمستدام لمواردنا الطبيعية من خلال الحد من التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة.

وأضافت: نشجع أصحاب المتاجر ومحلات البيع بالتجزئة على الالتزام بحظر استخدام الأكياس البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة وندعوهم لتشجيع المستهلكين على التفاعل الإيجابى مع بدائل الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة"، مشيرة إلى أن الأكياس البلاستيكية مصنوعة من مصادر غير متجددة، وتساهم بشكل كبير فى تغير المناخ، وتلوث التربة والمياه.

وأوضحت السويدى أن أبوظبى تحظى بمكانة عالمية متميزة فى مجال الاستدامة البيئة، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز من هذه المكانة وتساهم فى الحد من تأثير الأفراد على البيئة وتبنى البدائل المستدامة والتخلص من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

ولضمان نجاح تنفيذ هذا الحظر، ستنفذ هيئة البيئة - أبوظبى حملة توعية واسعة النطاق لتشجيع أفراد المجتمع على لعب دور فى حماية البيئة، وتعريفهم بالبدائل المتاحة للأكياس البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة والصديقة للبيئة.

وتعمل الهيئة عن كثب مع جميع الجهات المعنية من القطاع الحكومى والخاص لضمان نجاح حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، حيث شهدت الفترة الماضية مشاركة العديد من الجهات المعنية بتطبيقيه، الأمر الذى سيساهم فى دخول الحظر حيز التنفيذ.

وستواصل الهيئة العمل مع منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية ومحلات البقالة الأصغر حجماً لتعزيز وعيهم بالآثار السلبية للأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وحثهم على توفير بدائل مقابل رسوم رمزية.

كما تعمل الهيئة فى الوقت الحالى على وضع إجراءات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ورفع كفاءة استهلاك حوالى 16 منتجاً بلاستيكياً يستخدم لمرة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، تتجه الهيئة نحو التخلص التدريجى من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وخلال الأسبوع الماضى قامت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية فى إمارة أبوظبى بالتوقيع على إعلان طوعى التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة فى إمارة أبوظبى التى أطلقتها الهيئة فى عام مارس 2020 والتشريعات التابعة لها لضمان نظافة بيئة الإمارة البحرية والبرية من مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.. وضمت الجهات الموقعة جمعية أبوظبى التعاونية وسبار، كارفور، لولو هايبر ماركت، شويثرام، وشركة سبينس وويتروس.