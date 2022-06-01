شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون فلسطين: إصابة خطرة بالرقبة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد التليفزيون الرسمي الفلسطيني، الأربعاء، وصول إصابة خطرة بالرقبة برصاص الاحتلال الاسرائيلي لطوارئ مستشفى ابن سينا التخصصي بجنين قبل قليل.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يشكّل كارثة، من التهجير في مسافر يطا الى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واليوم اغتالت إسرائيل بدم بارد صحفية أخرى وهي غفران وراسنة، فالجيش الإسرائيلي يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل وهذا ما نراه يوميا".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في الاحتفال بيوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) في رام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى: "على المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة الى اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل، ويجب وضع عقوبات على إسرائيل، فالعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية قالت في تقاريرها إن إسرائيل دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا".

وتابع: "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني"، مضيفا : "نحن الآن في حالة فراغ سياسي ويجب أن نعمل معا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما وإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني".

واختتم اشتية كلمته: "أدعوكم إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على الاحتلال، ورسالة لإسرائيل التي تعمل على تقويض حل الدولتين بأنكم معنا للحفاظ على حل الدولتين".