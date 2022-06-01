شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: استمرار الحصار الحوثى على تعز يقود إلى "وضع كارثى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، من استمرار الحصار الحوثي على تعز ورفض تنفيذ بنود الهدنة الأممية، مؤكدا أن ذلك يقود إلى "وضع كارثي".

وجاء تحذير عبد الملك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن ستيفن فاجن، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف تجاه عدد من الملفات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ورحب عبد الملك بالسفير الأمريكي الجديد، معربا عن ثقته في أنه سيمثل "إضافة نوعية" لتطوير وتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه سيحظى بكل أوجه التعاون من قبل الحكومة لإنجاح مهمته في تنمية وتعزيز المصالح المتبادلة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية في المجالات المختلفة، وآفاق الدعم الأمريكي لجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، وتنفيذ الإصلاحات، وما تبذله من جهود لتحسين الخدمات الأساسية وضرورة حشد مزيد من الدعم الدولى.



ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة تعمل بجهد "استثنائي" لتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات، وبشكل وثيق مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إضافة إلى التزامها بخيار السلام العادل والشامل، مؤكدا أن "استمرار الحصار الحوثى على تعز ورفض تنفيذ بنود الهدنة الأممية يقود إلى وضع كارثي وما يتطلبه ذلك من ضغط دولي على الحوثيين وداعميها".

من جهته، عبر السفير الأمريكى الجديد، في تصريحات أوردتها وكالة "سبأ"، عن سعادته بزيارة عدن، وما استمع إليه من رئيس الوزراء اليمني من إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع، مؤكدا أنه حريص على العمل في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم جهود الحكومة اليمنية.